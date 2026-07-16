Ouverture de l’église saint-Pierre de Viozan, Église Saint-Pierre de Viozan, Lagarde-Hachan

Informations pratiques

Ouverture de l’église saint-Pierre de Viozan Dimanche 20 septembre, 09h30 Église Saint-Pierre de Viozan Gers

Accès gratuit, pas de limitation de places, accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église, qui abrite plusieurs œuvres d’art, notamment des tableaux et des statues. Un livret explicatif consacré aux œuvres sera mis à la disposition des visiteurs.

En parallèle, un tournoi de quilles gersoises se déroulera à proximité. Un espace de restauration sera ouvert à tous.

Église Saint-Pierre de Viozan route de Lagarde-Hachan, 32300 Lagarde-Hachan Lagarde-Hachan 32300 Gers Occitanie 0670688253 L’église Saint-Pierre de Viozan constitue un témoin précieux de l’architecture religieuse médiévale au cœur du département du Gers. Érigé sur un promontoire dominant le paysage vallonné de la Gascogne, cet édifice a traversé les siècles, servant de point de ralliement spirituel pour les habitants de Viozan. Ses fondations témoignent de l’influence des courants romans qui ont façonné le patrimoine sacré de la région, offrant un sanctuaire de pierre qui a survécu aux tumultes des guerres de Religion et aux transformations agraires successives.

Au fil de l’histoire locale, l’église Saint-Pierre a joué un rôle central dans la vie communautaire et sociale de Viozan. En tant que cœur battant de ce village du Gers, elle n’était pas seulement un lieu de culte, mais le garant de l’identité collective. La structure, par ses remaniements successifs, reflète la résilience des paroisses rurales de la région, conservant des éléments architecturaux qui racontent la piété constante des populations gasconnes envers leur héritage chrétien. Parking à proximité

Visite libre de l’église qui renferme des oeuvres d’arts (tableaux, statues…) . Un livret explicatifs des oeuvres era à dispostion des visiteurs.

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