Ouverture de l’espace muséographique, Maison-Phare de l’île Wrac’h, Plouguerneau

Informations pratiques

Ouverture de l’espace muséographique 18 et 19 septembre Maison-Phare de l’île Wrac’h Finistère

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés pour la traversée de l’estran : environ 10 minutes à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La maison phare de l’île Wrac’h ouvre ses portes sur une muséographie consacrée à la faune et la flore de l’île, les activités économiques de son environnement, les cartes anciennes de l’Aber Wrac’h et l’histoire du phare et de son environnement maritime.

Maison-Phare de l’île Wrac’h île Wrac’h 29880 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne 06 31 11 09 85 http://ippa-ile-wrach.bzh https://www.ippa-ile-wrach.bzh/association/ Maison-feu datant de 1845 Parking à la plage de St Cava, puis environ 10 minutes de marche pour atteindre le phare

La maison phare de l’île Wrac’h ouvre ses portes

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