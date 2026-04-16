Ouverture de résidence Librairie La Grange aux Livres Augan Samedi 9 mai, 18h00 Entrée libre

Ouverture de la résidence d’auteur d’Aldo Qureshi

Pour ouvrir sa résidence, et faire sa connaissance, Aldo Qureshi proposera un parcours dans son œuvre étonnante. Nous l’interrogerons sur son travail, ses motivations en Brocéliande. Cette rencontre sera croisée avec des dégustations de whiskies élaborés par la ferme micro-brasserie La Bambelle (Saint-Gravé).

Dégustation offerte

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T19:30:00.000+02:00

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dixitpoetic@gmail.com 0299078549 https://dixitpoetic.fr/

Librairie La Grange aux Livres 8 rue de Trévinio 56800 Augan Augan 56800 Morbihan



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