Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Fenioux
Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Fenioux samedi 20 juin 2026.
Fenioux
Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine
Ateliers des artistes Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Tous les ans, en juin, les artistes du Val de Gâtine ouvrent leurs ateliers ; une
occasion d’aller à leur rencontre !
Informations et plans sur les dépliants distribués dans les commerces et mairies. .
Ateliers des artistes Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine
L’événement Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Fenioux a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine
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