Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Les Groseillers
Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Les Groseillers samedi 20 juin 2026.
Les Groseillers
Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine
Ateliers des artistes Les Groseillers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Tous les ans, en juin, les artistes du Val de Gâtine ouvrent leurs ateliers ; une
occasion d’aller à leur rencontre !
Informations et plans sur les dépliants distribués dans les commerces et mairies. .
Ateliers des artistes Les Groseillers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine
L’événement Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Les Groseillers a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine