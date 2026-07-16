Ouverture des ateliers des arts du feu et exposition, Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire, Nantes

Informations pratiques

Ouverture des ateliers des arts du feu et exposition 19 et 20 septembre Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Ouverture des ateliers des arts du feu (verre, céramique, métal) & de l’exposition.

Programmation détaillée sur lespetitesecuriesnantes.fr

Les Petites Écuries — Arts du feu et du faire 1-4 Square Mathurin Meheut, 44000 Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://lespetitesecuriesnantes.fr/ https://www.instagram.com/lespetitesecuriesnantes/?hl=fr Les Petites Écuries réunissent des ateliers des arts du feu, des résidences d’artistes, une galerie d’exposition et le réseau Factotum. Laboratoire de production artistique et de transmission, Les Petites Écuries soutiennent la création contemporaine et artisanale et sont propices à la rencontre avec les publics. Elles sont portées par les Factotum, réseau de structures de production en arts visuels.

Ouverture des ateliers des arts du feu (verre, céramique, métal) & de l’exposition.

© Philippe Piron.