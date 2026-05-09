Ouverture des extérieurs du Château de Mocques Parc du Château de Mocques Saint-Martin-sur-Nohain
Ouverture des extérieurs du Château de Mocques Parc du Château de Mocques Saint-Martin-sur-Nohain vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Martin-sur-Nohain
Ouverture des extérieurs du Château de Mocques
Parc du Château de Mocques D163 Saint-Martin-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-09-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Ce magnifique château, qui comprend un colombier, une grange et une fermette, date du début du XVIIème siècle. Il est situé à mi-hauteur d’une colline, au coeur des vignes et surplombe la vallée du Nohain.
Les extérieurs du château, le parc et le colombier, sont ouverts au public du 17 juillet au 30 septembre en visite guidée (le château, quant à lui, ne se visite pas). Visites sur rendez-vous uniquement. .
Parc du Château de Mocques D163 Saint-Martin-sur-Nohain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 81 70 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ouverture des extérieurs du Château de Mocques
L’événement Ouverture des extérieurs du Château de Mocques Saint-Martin-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire