Ouverture des inscriptions aux ateliers des vacances de Toussaint 2026, Musée La Piscine, Roubaix

Informations pratiques

Ouverture des inscriptions aux ateliers des vacances de Toussaint 2026 Lundi 14 septembre, 09h00 Musée La Piscine Nord

Réservations auprès du Service des publics au 03 20 69 23 67

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T17:00:00+02:00

Ouverture des inscriptions pour :

Une semaine pour découvrir une thématique ou une exposition temporaire ! En petit groupe de 12, uniquement sur inscriptions individuelles. Un goûter fourni par le restaurant salon de thé du musée. Le tout pour un moment de plaisir, de découverte et de pratique artistiques variées.

Du 27 au 30 oct. 2026, du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00, nos deux groupes de 4 à 6 ans et de 7 à 12 ans peuvent accueillir jusqu’à 24 enfants.

L’année de ses 25 ans… j’y étais !

Un motif, une couleur, un reflet, une émotion, un détail, une envie…

Mes coups de coeur, mes trésors s’organisent, s’imbriquent, se répètent, se raccordent pour former un patchwork de souvenirs.

Des souvenirs, des petites choses qui s’impriment sur mon baluchon pour en garder une trace, pour raconter une histoire unique.

L’année de ses 25 ans… moi, j’y étais au musée La Piscine !

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Tarif par enfant (goûter compris)

• Roubaisiens en fonction du quotient familial et sur présentation d’un justificatif :

0 à 400 : 29 €

401 à 610 : 37 €

611 à 1050 : 41 €

1051 et + : €

• Non-Roubaisiens : 84 €

Inscriptions par téléphone dès lundi 14 sept. 2026 à 9h auprès du Service des publics :

T. + 33 (0)3 20 69 23 67

Musée La Piscine musée la piscine roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320692367 »}] [{« link »: « https://www.roubaix-lapiscine.com/ateliers-des-vacances/ »}]

C’est le moment de préparer les vacances !

Alain Leprince, musée La Piscine