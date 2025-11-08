Ouverture des Jardins des Perrignes Manoir des Perrignes Cour-Maugis sur Huisne

Ouverture des Jardins des Perrignes

Manoir des Perrignes Lieu Dit les Perrignes Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Initialement conçu en jardin à la française, le jardin suit les transformations propres à chaque époque. Jardin vivrier, néogothique, romantique, le jardin à l’anglaise se redessine ensuite par l’intervention de grands paysagistes. Après une longue période de latence, le jardin poursuit son évolution autour du manoir, tourné vers la diversité des espaces et le respect de l’environnement. Zones diverses et espaces différenciés. Du jardin sec au jardin d’eau, des alcôves ombragées aux espaces lumineux, du potager au jardin ornemental et de la prairie-verger aux promenades sous des arbres de collection. Témoignages du passé et nouvelles orientations. Le manoir et le jardin suivent la même déclinaison.

Pratique visite libre et gratuite de 14h à 18h du lundi au samedi sauf jours fériés. .

Manoir des Perrignes Lieu Dit les Perrignes Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 15 11 54 22 veroarguence@yahoo.fr

L’événement Ouverture des Jardins des Perrignes Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-11-08 par OT CdC Coeur du Perche