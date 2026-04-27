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Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge Les petits trains à vapeur du Pays d’Auge Le Breuil-en-Auge

Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge Les petits trains à vapeur du Pays d’Auge Le Breuil-en-Auge dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Les petits trains à vapeur du Pays d'Auge

Adresse : 46 route d'écorcheville

Ville : 14130 Le Breuil-en-Auge

Département : Calvados

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Breuil-en-Auge

Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge

Les petits trains à vapeur du Pays d’Auge 46 route d’écorcheville Le Breuil-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Pour toute la famille.
Association de ” ferrovipathes ” proposant des voyages ou promenades à bord de petits trains vapeur ou thermiques sur un terrain du Breuil en Auge.
Réseau ferré de 400m avec locomotives variant de 60 à 500 kg, fonctionnant comme autrefois, au charbon et à la vapeur.   .

Les petits trains à vapeur du Pays d’Auge 46 route d’écorcheville Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 6 22 47 42 90 

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English : Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge

For the whole family.

L’événement Ouverture des Petits trains à vapeur du Pays d’Auge Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Terre d’Auge Tourisme

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