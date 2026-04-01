Salon de Thé au Château du Breuil Les Jourdains Le Breuil-en-Auge

Le Breuil-en-Auge

Salon de Thé au Château du Breuil

Les Jourdains La Spiriterie Française Château du Breuil Normandie Le Breuil-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30 10:30:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Pause gourmande

Au cœur du domaine du Château du Breuil, profitez d’une pause gourmande dans un cadre authentique et verdoyant. Pour la saison, le Restaurant du Dauphin s’installe exceptionnellement au château et propose une offre de restauration légère, idéale pour un déjeuner sur le pouce, une collation ou un moment de détente.

À la carte tartes salées, pâtisseries maison et douceurs sucrées, accompagnées de boissons chaudes, d’un verre de cidre ou de vin. Une parenthèse savoureuse à savourer sur place, entre amis ou en famille, lors de votre visite du domaine.

Que vous soyez de passage ou en excursion dans la région, laissez-vous tenter par cette pause conviviale, alliant simplicité, qualité et plaisir des produits du terroir. .

Les Jourdains La Spiriterie Française Château du Breuil Normandie Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 60 09 visite@chateau-breuil.fr

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English : Salon de Thé au Château du Breuil

Gourmet break

L’événement Salon de Thé au Château du Breuil Le Breuil-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-27 par Calvados Attractivité