Ouverture des vergers de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan

Plestan

Ouverture des vergers de la cidrerie Kerloick

Maison Kerloïck Lieu-dit La Touche Cadieu Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Ouverture de la Maison Kerloïck dans le cadre de la Fête de la Nature 2026.

Les visiteurs pourront découvrir différentes variétés de pommes, de comprendre davantage les méthodes agricoles qui respectent les cycles naturels et de découvrir la relation profonde entre le terroir, la biodiversité et la production du cidre. .

Maison Kerloïck Lieu-dit La Touche Cadieu Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 14

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English :

L’événement Ouverture des vergers de la cidrerie Kerloick Plestan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor