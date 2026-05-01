Ouverture des vergers de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan
Ouverture des vergers de la cidrerie Kerloick Maison Kerloïck Plestan vendredi 22 mai 2026.
Plestan
Ouverture des vergers de la cidrerie Kerloick
Maison Kerloïck Lieu-dit La Touche Cadieu Plestan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Ouverture de la Maison Kerloïck dans le cadre de la Fête de la Nature 2026.
Les visiteurs pourront découvrir différentes variétés de pommes, de comprendre davantage les méthodes agricoles qui respectent les cycles naturels et de découvrir la relation profonde entre le terroir, la biodiversité et la production du cidre. .
Maison Kerloïck Lieu-dit La Touche Cadieu Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 14
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English :
L’événement Ouverture des vergers de la cidrerie Kerloick Plestan a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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