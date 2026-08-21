Ouverture du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Le Bivouac, Rosières-en-Santerre

Informations pratiques

Ouverture du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Le Bivouac Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ouverture du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

• Découverte du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.

• Diffusion du film documentaire sur l’usine Maréchal de Guillaume Terver.

• Présentation des espaces fortifiés des Hauts-de-France en s’amusant.

Le Bivouac Place de la République, Rosières-en-Santerre Rosières-en-Santerre 80170 Somme Hauts-de-France

Ouverture du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine

Visite du CIAP, ©C.Cardona – PETR Cœur des Hauts-de-France