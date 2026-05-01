Braud-et-Saint-Louis

Ouverture du container artistique

Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Ouverture du container artistique au Port des Callonges

Projection du film Voyage dans les paysages d’eaux de l’estuaire de la Gironde .

histoires maritimes .

Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88

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English : Ouverture du container artistique

L’événement Ouverture du container artistique Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde