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Ouverture du container artistique Braud-et-Saint-Louis

Ouverture du container artistique Braud-et-Saint-Louis samedi 23 mai 2026.

Adresse : Port des Callonges

Ville : 33820 Braud-et-Saint-Louis

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Braud-et-Saint-Louis

Ouverture du container artistique

Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Ouverture du container artistique au Port des Callonges
Projection du film Voyage dans les paysages d’eaux de l’estuaire de la Gironde .
histoires maritimes   .

Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88 

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English : Ouverture du container artistique

L’événement Ouverture du container artistique Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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