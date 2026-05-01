Ouverture du container artistique Braud-et-Saint-Louis
Ouverture du container artistique Braud-et-Saint-Louis samedi 23 mai 2026.
Braud-et-Saint-Louis
Ouverture du container artistique
Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Ouverture du container artistique au Port des Callonges
Projection du film Voyage dans les paysages d’eaux de l’estuaire de la Gironde .
histoires maritimes .
Port des Callonges Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 88
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English : Ouverture du container artistique
L’événement Ouverture du container artistique Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde
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