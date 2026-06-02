Ouverture du Gros Lot – Opérateur de Bonheur le gros lot Gennevilliers 27 juin – 25 juillet, les samedis

Soukmachines, inlassable cata-pulseur de joyeuseries urbaines, est heureux de vous inviter à l’ouverture du Gros Lot, son nouveau quartier général, le samedi 27 juin prochain, de 14h à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T23:59:00.000+02:00

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le gros lot 15 avenue des lots communaux 92230 Gennevilliers Gennevilliers



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