À l’occasion de la Nuit Blanche 2026, placée sous le signe de l’amour, le centre d’art la Galerie Édouard-Manet a pris le parti d’investir cette thématique à travers une programmation artistique pluridisciplinaire. L’artiste L. Camus-Govoroff, dont l’exposition Le bruit des larmes célébrera son finissage le soir de la Nuit Blanche propose un projet centré sur des relations de tendresse, en invitant des artistes qui lui sont cher·e·s — par leurs pratiques, par les liens d’amitié, mais aussi par les sensations et les émotions que leurs œuvres suscitent. L’amour, envisagé ici comme un sentiment protéiforme, se décline dans des formes multiples : romantique, platonique, filial. Intime et universel à la fois, il demeure profondément singulier tout en étant traversé par le collectif. C’est à partir de cette pluralité qu’a été pensé un événement en trois actes, articulant lecture, performance et musique.

Le premier acte prend la forme d’une lecture-atelier menée par Morgane Ortin. Écrivaine, éditrice et poétesse française, elle est notamment connue pour avoir fondé Amours solitaires, une archive participative de messages intimes partagés sur Instagram. Son travail explore l’écriture épistolaire contemporaine, le sentiment amoureux et les formes de l’intime, avec une attention particulière portée à la transmission et à la démocratisation d’une écriture thérapeutique et poétique. Le second acte est une performance de Roméo Dini, artiste contemporain français né en 1998 à Marseille, vivant entre Paris et Marseille. Diplômé de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (2021), il développe une pratique mêlant installations, performances et images. Son travail interroge les relations romantiques à l’ère des espaces virtuels, des cultures numériques et de la mémoire des images issues d’Internet, en convoquant humour, mélancolie et références à la culture geek. Enfin, le troisième acte se déploie sous la forme d’un concert de Mélodie Blaison. Artiste, flûtiste et compositrice française née en 1992 à Avignon et basée à Bruxelles, elle croise musique expérimentale, installations immersives et sculptures modulables. Formée au Conservatoire et diplômée des Beaux-Arts de Nantes, elle compose des paysages sonores sensibles mêlant field recordings, flûtes, céramiques et textures électroacoustiques, invitant à une expérience sensorielle et contemplative

Dans le cadre de l’exposition « Le bruit des larmes », l’artiste L. Camus-Govoroff invite les artistes performeur·euses Morgane Ortin, Roméo Dini et Mélodie Blaison

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T21:00:00+02:00

École municipale des Beaux-Arts – Galerie Édouard-Manet 3 Place Jean Grandel 92230 Gennevilliers

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