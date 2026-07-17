Ouverture du Musée des Colporteurs et de la chapelle de Saint-Sernin à Soueix-Rogalle, Musée des colporteurs, Soueix-Rogalle

Informations pratiques

Ouverture du Musée des Colporteurs et de la chapelle de Saint-Sernin à Soueix-Rogalle 19 et 20 septembre Musée des colporteurs Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Patrimoine de Soueix-Rogalle

Musée des colporteurs

Découvrez librement ou lors d’une visite commentée l’histoire des colporteurs et les collections du musée.

L’exposition « De l’ambre à la lumière » retrace l’histoire de l’électricité, tandis qu’une exposition photographique présente des appareils anciens et des plaques de verre.

Visite gratuite.

Chapelle Saint-Sernin

Visitez librement la chapelle Saint-Sernin et découvrez les expositions photographiques présentées à cette occasion.

Musée des colporteurs 09140 Soueix-Rogalle Soueix-Rogalle 09140 Ariège Occitanie Après sept ans d’études, de recherches, d’inventaire, de dossiers, puis deux ans de travaux, la Boutique des Colporteurs a ouvert ses portes aux visiteurs le 1er juillet 2013.

Venez découvrir l’ambiance d’une vraie boutique de la fin du XIXe siècle et l’aventure incroyable des colporteurs du Haut Couserans. La maison Souquet abrite une ancienne boutique à vocation multiple : épicerie, quincaillerie, mercerie, bijouterie et objets de piété, qui servait également de lieu d’approvisionnement pour les colporteurs. Les colporteurs étaient grandement attendus dans les villages : ils apportaient nouvelles du monde et nouveautés, la mode, la modernité… Leur venue était chaque fois un petit événement ! Un patrimoine exceptionnel et un projet de préservation et de valorisation porté par la commune de Soueix-Rogalle, avec le soutien de l’association pour le patrimoine de Soueix-Rogalle.

Patrimoine de Soueix-Rogalle

©association patrimoine soueix rogalle