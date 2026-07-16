Ouverture du Musée du Vélo, Musée du Vélo, Moret-Loing-et-Orvanne

Informations pratiques

Ouverture du Musée du Vélo 19 et 20 septembre Musée du Vélo Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installé depuis 1995, dans l’enceinte des anciens ateliers des usines Prugnat, où étaient fabriquées les célèbres « pinces parisiennes » le Musée du Vélo revisite l’histoire du cycle, de 1817 à nos jours.

Musée du Vélo Rue Gustave Prugnat Moret-sur-Loing 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 70 41 66 http://www.msl-tourisme.fr De la Draisienne au dérailleur Super Champion, le Musée du Vélo vous présente les évolutions majeures, et les modèles les plus marquants de l’histoire de la Petite Reine. Le Musée du Vélo vous propose un parcours jalonné d’anecdotes, d’ouvrages et de documents historiques, qui vous permettront de découvrir, ou redécouvrir, l’unique et singulière aventure du cycle. Au bout de l’impasse Allée Prugnat, le musée se trouve derrière le bâtiment « Hôtel d’entreprises »

Visite libre

Office de Tourisme Moret Seine et Loing