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AGENDA · Augirein

Ouverture du Musée « Mémoire du XXème siècle », Musée, Augirein

samedi 19 septembre 2026 · Musée · Augirein

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée
Adresse
09800 Augirein
Ville
09800 Augirein
Département
Ariège
Tarif
Tarif au chapeau. Sur réservation.

Ouverture du Musée « Mémoire du XXème siècle » 19 et 20 septembre Musée Ariège

Tarif au chapeau. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture du musée et de ses annexes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, de 15h30 à 18h.

Musée 09800 Augirein Augirein 09800 Ariège Occitanie 0604016215 [{« type »: « phone », « value »: « 0604016215 »}] Immersion dans une maison du siècle dernier.
Ouverture du musée et de ses annexes le week end des journées du Patrimoine de 15h30 à 18h