Ouverture du Musée « Mémoire du XXème siècle », Musée, Augirein

Informations pratiques

Ouverture du Musée « Mémoire du XXème siècle » 19 et 20 septembre Musée Ariège

Tarif au chapeau. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture du musée et de ses annexes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, de 15h30 à 18h.

Musée 09800 Augirein Augirein 09800 Ariège Occitanie 0604016215 [{« type »: « phone », « value »: « 0604016215 »}] Immersion dans une maison du siècle dernier.

Ouverture du musée et de ses annexes le week end des journées du Patrimoine de 15h30 à 18h