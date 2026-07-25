Informations pratiques

Bernières-d’Ailly

ouverture du parc du château d’ailly

Ailly Bernières-d’Ailly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01

Venez découvrir le château de Bernières d’Ailly. Du jardin vous pourrez découvrir ce domaine à l’architecture originale ainsi que la chapelle.

Admirez depuis son parc cet édifice construit en 1751 pour la famille de Vauquelin Deschesnes. L’église Saint-Gerbold dans l’enclos (anciennement église paroissiale d’Ailly) , construite au 11e siècle, relevait de l’ancien diocèse de Sées. La porte occidentale et la flèche ont été construits au 18e siècle. Le château est partiellement inscrit aux Monuments Historiques depuis 1970.

Cette ouverture est proposée dans le cadre de l’aide à la réfection des toitures à l’impérial et aux tours à dôme en ardoise, accordée par le Département du Calvados.

Accès au jardin gratuit. Visite guidée gratuite le week-end par son propriétaire .

Ailly Bernières-d’Ailly 14170 Calvados Normandie +33 6 20 58 43 99 tremolet@free.fr

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English : ouverture du parc du château d’ailly

Come and explore Bernières d’Ailly Castle. From the garden, you can explore this estate with its distinctive architecture, as well as the chapel.

L’événement ouverture du parc du château d’ailly Bernières-d’Ailly a été mis à jour le 2026-07-17 par Conseil Départemental du Calvados