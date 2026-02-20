Ouverture du restaurant l’Auberge des Sources Auberge des Sources Druyes-les-Belles-Fontaines

Ouverture du restaurant l’Auberge des Sources

Auberge des Sources 4 Place Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La table de l’Auberge des Sources propose une cuisine gastronomique contemporaine, guidée par la saisonnalité. Les produits sont frais et sélectionnés auprès de producteurs locaux. Les menus, servis au déjeuner comme au dîner, évoluent au fil des saisons et s’articulent autour de trois entrées et trois plats, avec à chaque fois une proposition poisson, viande et végétarienne. Un chariot de fromages locaux ainsi qu’une sélection de desserts complètent la carte. La salle accueille ses convives uniquement sur réservation, la privatisation est possible. Les tables sont limitées à six personnes afin de préserver le confort des clients et la quiétude du lieu. Une terrasse et un patio complètent l’espace de restauration aux beaux jours. .

Auberge des Sources 4 Place Jean Bertin Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 26 06 aubergedessources89@gmail.com

