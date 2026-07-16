AGENDA · Abondant
Ouverture église Abondant, Église Saint-Pierre, Abondant
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Abondant
Informations pratiques
Ouverture église Abondant Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Pierre Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Pierre d’Abondant.
Église Saint-Pierre Place de l’Église 28410 Abondant Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 48 78 19 http://abondant-village.com
Visite libre de l’église Saint-Pierre d’Abondant.
©Commune d’Abondant
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