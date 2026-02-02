Sortie champignons en forêt

D928 Abondant Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Et si la forêt domaniale de Dreux devenait votre pays des merveilles ? Entre mousses, racines et clairières, surgissent des champignons aux formes étranges et aux couleurs magiques.

Guidés par un animateur nature, vous partirez à la rencontre de ce peuple discret qui brille autant par sa diversité que par ses mystères.

Intervenant Patrick Mulet

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 au parking de la Croix de la Tasse, D928, 28410 Abondant 5 .

D928 Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if the state forest of Dreux became your very own wonderland? Between mosses, roots and clearings, mushrooms with strange shapes and magical colors emerge.

L’événement Sortie champignons en forêt Abondant a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX