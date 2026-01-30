L’Odyssée Royale Abondant

L’Odyssée Royale

L’Odyssée royale c’est la promesse d’une immersion au cœur d’un espace naturel remarquable, la forêt Domaniale de Dreux. Partez pour 7 ou 14 km de course à pied ou de marche.

L’Odyssée Royale se veut grand public et ne propose pas de classement.

Chacun son rythme pour profiter du poumon vert de la Vallée de l’Eure. Sur votre parcours, vous rencontrerez Le Pavillon de chasse, les vestiges du château de la Robertière, la mare aux corbeaux et les chênes emblématiques de la forêt.

Le samedi 20 juin, pour célébrer la Fête de la musique ! Une ambiance musicale sera garantie par l’équipe du Conservatoire de musique de l’Agglo du Pays de Dreux.

Cerise sur le gâteau, l’Office de Tourisme vous offrira en fin de parcours une dégustation de produits locaux.

Inscription obligatoire en ligne www.ot-dreux.fr ou par téléphone 02 37 46 01 73.

RDV à 8h45 Au Pavillon de chasse Forêt domaniale de Dreux D928 28410 Abondant

Informations complémentaires à venir. 5 .

Pavillon de chasse Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

The Odyssée Royale promises to immerse you in the heart of a remarkable natural area, the Forêt Domaniale de Dreux. Set off on a 7 or 14 km run or walk.

The Odyssée Royale is open to the general public, and does not feature a ranking system.

