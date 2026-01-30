Les secrets de la forêt de Dreux

401 Le Pavillon Abondant Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Partez pour une randonnée de 9 km à la découverte du patrimoine historique que recèle la Forêt Domaniale de Dreux.

Partez pour une randonnée de 9 km à la découverte du patrimoine historique que recèle la Forêt Domaniale de Dreux. Vous pourrez découvrir, autour de différentes anecdotes sur le pavillon octogonal, le château de la Robertière, les polissoirs, un chêne remarquable, la mare aux corbeaux et le chêne Saint-Hubert.

Intervenants Thibaut Reitz et l’association Les Marches Normandes

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans) 5 .

401 Le Pavillon Abondant 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off on a 9 km hike to discover the historical heritage of the Forêt Domaniale de Dreux.

L’événement Les secrets de la forêt de Dreux Abondant a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX