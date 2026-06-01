Ouverture estivale du jardin, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes

Ouverture estivale du jardin 6 et 7 juin Jardin du Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Prolongez votre visite du musée par le panorama sur la Loire et l’écrin de verdure du jardin pour une immersion végétale dans l’œuvre de Jules Verne.

Jardin du Musée Jules Verne 3 rue de l’Hermitage 44100 NANTES Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Prolongez votre visite du musée par le panorama sur la Loire et l’écrin de verdure du jardin pour une immersion végétale dans l’œuvre de Jules Verne.

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