AGENDA · Chazey-Bons
Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Cressieu, Chapelle de Cressieu, Chazey-Bons
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Cressieu · Chazey-Bons
Informations pratiques
Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Cressieu 19 et 20 septembre Chapelle de Cressieu Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de libre de cette charmante église récemment restaurée.
Chapelle de Cressieu Route de Cressieu 01300 Chazey-bons Chazey-Bons 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite de libre de cette charmante église récemment restaurée.
©CC Bugey-Sud