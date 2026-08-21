Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Cressieu, Chapelle de Cressieu, Chazey-Bons

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de la chapelle de Cressieu 19 et 20 septembre Chapelle de Cressieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de libre de cette charmante église récemment restaurée.

Chapelle de Cressieu Route de Cressieu 01300 Chazey-bons Chazey-Bons 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de libre de cette charmante église récemment restaurée.

©CC Bugey-Sud