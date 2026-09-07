AGENDA · Laboutarie
Ouverture exceptionnelle de l’église St Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Laboutarie
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Laboutarie
Informations pratiques
Ouverture exceptionnelle de l’église St Jean-Baptiste Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Jean-Baptiste Tarn
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez découvrir ce patrimoine méconnu, qui ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre.
Église Saint-Jean-Baptiste Impasse des Platanes, 81120 Laboutarié Laboutarie 81120 Tarn Occitanie
Venez découvrir ce patrimoine méconnu, qui ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre.
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