Ouverture exceptionnelle de l’église St Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Laboutarie

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de l’église St Jean-Baptiste Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Jean-Baptiste Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce patrimoine méconnu, qui ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre.

Église Saint-Jean-Baptiste Impasse des Platanes, 81120 Laboutarié Laboutarie 81120 Tarn Occitanie

Venez découvrir ce patrimoine méconnu, qui ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre.

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