Ouverture exceptionnelle du château de Jouhé : visites guidées, Château de Jouhé, Valdelaume

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du château de Jouhé : visites guidées Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Jouhé Deux-Sèvres

Visite gratuite, 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le château ouvre exceptionnellement ses portes au public pour des visites guidées de 25 à 30 minutes du Pavillon, une tour du XVIIe siècle classée au titre des monuments historiques.

Les visites auront lieu à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h. À l’issue de la visite, les visiteurs pourront profiter du jardin à la française, du parc, de la forêt et de la boutique du château.

Le château n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. La visite comprend environ 100 marches en pierre pour atteindre le troisième étage. Les jardins sont accessibles par des allées aménagées en gravier.

Château de Jouhé 4 rue des Marronniers, 79110 Pioussay Valdelaume 79110 Pioussay Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33780778440 http://Www.chateaudejouhe.fr https://www.instagram.com/chateau.de.jouhe?igsh=MTRoZXcydXNrbGthdQ== Le Château de Jouhé est resté la propriété de la famille Turpin de Jouhé, les Seigneurs de la Place, durant près de 500 ans, jusqu’à sa vente à un créancier au XVIIème siècle. Le Logis date du XIIIème siècle, la salle la plus ancienne: la Taverne, sera ouverte au public.

Le Pavillon (donjon) du Château de Jouhé est classé Monument Historique pour son intérêt architectural, depuis la fin du XXème siècle. Il a été construit à la fin du XVIIème siècle et rénové en partie au XIXème siècle.

Un parc et un jardin à la française, ainsi qu’une petite forêt complètent ce domaine agréable et champêtre.

Il s’agit d’un château privé, occasionnellement ouvert au public sur demande, pour les groupes scolaires et événements ponctuels, ainsi que les fêtes familiales (mariages…).

Une occasion inespérée de le découvrir ou redécouvrir pour les Journées du Patrimoine.

Deux visites guidées seront proposées le samedi 20 septembre, en Français et en Anglais. Parking ombragé entre les conifères de l’allée principale.

Attention, le pavillon n’est pas accessible au personnes ayant des difficultés ayant des difficultés dans les escaliers, mais le parc du château reste accessible.

Nous ouvrons les portes du château au public pour des visites guidées de 25-30 minutes du Pavillon (la tour du XVIIème siècle classée Monument Historique.

© Château de Jouhé