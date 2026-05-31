Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus, Château de Tennessus, Amailloux

Ouverture exceptionnelle du château de Tennessus 19 et 20 septembre Château de Tennessus Deux-Sèvres

Tarif : 5€ pour adultes à partir de 19 ans. Gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de sept pièces d’un château fort du XIVe siècle, entièrement décorées dans l’esprit médiéval.

Château de Tennessus Château de Tennessus, 79350 Amailloux Amailloux 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 81 60 36 79 http://www.chateau-medieval.com Le château de Tennessus, situé près de Parthenay, est un impressionnant vestige médiéval dont les origines exactes restent mystérieuses. Mentionné dès 1404, il a traversé les siècles en jouant souvent un rôle stratégique, notamment lors du siège de 1419 et pendant les guerres de Religion. Sa silhouette défensive en faisait une place forte convoitée, capable de résister à de nombreuses attaques. Il passa entre les mains de grandes familles, dont les Chasteigner, qui y vécurent jusqu’à la Révolution. Condamné à la démolition en 1793, il échappa miraculeusement à la destruction. Tombé en ruine au fil du temps, il fut sauvé en 1975 par le sculpteur Dominique Piéchaud, qui lança une restauration d’urgence. En 1989, le château fut racheté par une famille anglaise passionnée de patrimoine. Grâce à eux, le donjon a retrouvé son troisième étage. Aujourd’hui, Tennessus est un rare témoin de l’architecture fortifiée du Poitou, chargé d’histoire et sauvé par la passion de ses propriétaires. Parkings sur place

Visite libre de sept pièces d’un château fort du XIVe siècle, entièrement décorées dans l’esprit médiéval.

©Philippa Freeland propriétaire du lieu