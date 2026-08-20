Ouverture gratuite de Milmarin, Milmarin, Ploubazlanec

Informations pratiques

Ouverture gratuite de Milmarin 19 et 20 septembre Milmarin Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dernier week-end pour explorer l’histoire et l’actualité des rives du Trieux et de la baie de Paimpol dans l’exposition temporaire « Rivages partagés ». Profitez-en pour plonger (ou replonger) dans le monde gigantesque de la marine marchande, raconté par les marins du Goëlo.

Dans le jardin, “Embarquez avec les bénévoles de la SNSM de Loguivy-de-la-Mer”, à travers une exposition de photos sur le quotidien des sauveteurs en mer.

Visite libre

Milmarin 16 rue de la Résistance, 22620, Ploubazlanec Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne 0296554934 http://www.milmarin.bzh https://www.facebook.com/MilmarinPloubazlanec/;https://www.milmarin.bzh/animations-et-evenements/ Centre de découverte maritime, 4 espaces :

Rivages partagés – portrait d’un territoire hérité et vivant, du Trieux à la baie de Paimpol.

L’Appel du large : exposition ludique et interactive sur les marins de commerce d’aujourd’hui.

Relais d’informations touristiques.

Les Docks : centre de documentation de la marine marchande, accessible sur rendez-vous.

Milmarin ouvre ses portes gratuitement pour les Journées Européennes du Patrimoine.

©Pelikul – Steven Lemaître