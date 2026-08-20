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Ouverture gratuite de Milmarin, Milmarin, Ploubazlanec

samedi 19 septembre 2026 · Milmarin · Ploubazlanec

Ouverture gratuite de Milmarin, Milmarin, Ploubazlanec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Milmarin
Adresse
16 rue de la Résistance, 22620, Ploubazlanec
Ville
22620 Ploubazlanec
Département
Côtes-d'Armor

Ouverture gratuite de Milmarin 19 et 20 septembre Milmarin Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dernier week-end pour explorer l’histoire et l’actualité des rives du Trieux et de la baie de Paimpol dans l’exposition temporaire « Rivages partagés ». Profitez-en pour plonger (ou replonger) dans le monde gigantesque de la marine marchande, raconté par les marins du Goëlo.
Dans le jardin, “Embarquez avec les bénévoles de la SNSM de Loguivy-de-la-Mer”, à travers une exposition de photos sur le quotidien des sauveteurs en mer.
Visite libre

Milmarin 16 rue de la Résistance, 22620, Ploubazlanec Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne 0296554934 http://www.milmarin.bzh https://www.facebook.com/MilmarinPloubazlanec/;https://www.milmarin.bzh/animations-et-evenements/ Centre de découverte maritime, 4 espaces :
Rivages partagés – portrait d’un territoire hérité et vivant, du Trieux à la baie de Paimpol.
L’Appel du large : exposition ludique et interactive sur les marins de commerce d’aujourd’hui.
Relais d’informations touristiques.
Les Docks : centre de documentation de la marine marchande, accessible sur rendez-vous.
Milmarin ouvre ses portes gratuitement pour les Journées Européennes du Patrimoine.

©Pelikul – Steven Lemaître

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