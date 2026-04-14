Ouverture Jardin, Jardin de Pas Assez, Chez Raby

Ouverture Jardin Dimanche 7 juin, 10h00, 16h30 Jardin de Pas Assez Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Journée où chacun est invité à se promener dans le jardin librement, afin de découvrir les différents agencements entre jardin potager et jardin d’agrément, pour le plaisir des sens… Je serais présente pour répondre à toutes les questions.

Jardin de Pas Assez Lieu-dit l’Espinasse 16380 Feuillade Chez Raby 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 99 35 66 17 https://www.facebook.com/sop.muller D’une prairie envahie de faux sureaux, un jardin mêlant agrément et potager est né. Ici, la jardinière doit composer avec une terre argileuse. Lieu d’expérimentation depuis 14 ans, ce jardin se transforme au fil des années. Beaucoup d’aromatiques ont été implantées permettant de goûter toutes sortes de tisanes. La Flow Vélo passe dans le village.

Possibilité de se garer dans le hameau ou au village à côté du parc public, puis venir à pied (10 minutes de marche).

Journée où chacun est invité à se promener dans le jardin librement, afin de découvrir les différents agencements entre jardin potager et jardin d’agrément, pour le plaisir des sens… Je serais pour…

©Sopkoff