Ouverture publique de l’atelier de Wei Libo Sablons

Ouverture publique de l’atelier de Wei Libo

Moly-Sabata Sablons Isère

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21

L’artiste vous invite à le rencontrer au sein de son espace de travail. Né en Chine et diplômé des Beaux-arts de Paris, il sculpte le bois et la céramique. Il est invité en résidence de mi-janvier à février 2026 avec le soutien de Sans titre (Paris).

Moly-Sabata Sablons 38550 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The artist invites you to meet him in his workspace. Born in China and a graduate of the Beaux-arts in Paris, he sculpts wood and ceramics. He has been invited to take up a residency from mid-January to February 2026, with the support of Sans titre (Paris).

