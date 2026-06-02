Ouvrage G, le fort de l’OTAN Cravanche
Ouvrage G, le fort de l’OTAN Cravanche mercredi 8 juillet 2026.
Cravanche
Ouvrage G, le fort de l’OTAN
Cravanche Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
C’est en 1953, en pleine Guerre Froide que se construit au Salbert à Belfort, un centre de détection de la Défense aérienne du territoire. Partez à la découverte de ce lieu qualifié Secret Défense !
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à une constante de 15°C.
A partir de 8 ans. .
Cravanche 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Ouvrage G, le fort de l’OTAN Cravanche a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)