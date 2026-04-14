Ouvre grand les yeux!, Musée d’art et d’histoire, Genève
Ouvre grand les yeux!, Musée d’art et d’histoire, Genève mercredi 3 juin 2026.
Ouvre grand les yeux! Mercredi 3 juin, 15h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
De nombreux petits détails se cachent dans le musée… Sauras-tu les retrouver ?
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de groupes, veuillez écrire à adp-mah@geneve.ch.
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] [{« link »: « mailto:adp-mah@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Mercredi Family
DR
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