« Quand le jeu vidéo lorgne du côté de Tarkovski et Terrence Malick » (Les Inrocks)

« Un documentaire passionnant, qui traite de jeu vidéo en ligne avec intelligence, passion et poésie » (Bande à part)

Projection de Knit’s Island, l’île sans fin, réalisé par Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L’helgoualc’h (97 min)

ENTRÉE LIBRE. PROJECTION AU DEUXIÈME ÉTAGE.

Quelque part sur internet existe un espace de 250 km² dans lequel des individus se regroupent en communauté pour simuler une fiction survivaliste. Sous les traits d’avatars, une équipe de tournage pénètre ce lieu et entre en contact avec des joueurs. Qui sont ces habitants ? Sont-ils réellement en train de jouer ?

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 16h40

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris



