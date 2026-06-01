Ouvrir les yeux sur l’étang Saint-Fiacre
Ouvrir les yeux sur l’étang Saint-Fiacre dimanche 28 juin 2026.
Saint-Fiacre
Ouvrir les yeux sur l’étang
Saint-Fiacre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Moment dédié à la découverte du bord du plan d’eau et des espèces qui vivent en lien avec les milieux aquatiques. A partir de 10h, animation puis pique-nique à 12h, pause musicale à 15h. .
Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 82 23 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ouvrir les yeux sur l’étang Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Falaises d’Armor
À voir aussi à Saint-Fiacre (Côtes-d'Armor)
- DOSIS Festival Saint-Fiacre 3 juillet 2026
- A tête reposée, Le P’tit atelier des boîtes à crâne. Saint-Fiacre 6 août 2026