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Ouvrir les yeux sur l’étang Saint-Fiacre

Ouvrir les yeux sur l’étang Saint-Fiacre dimanche 28 juin 2026.

Ville : 22720 Saint-Fiacre

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Saint-Fiacre

Ouvrir les yeux sur l’étang

Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Moment dédié à la découverte du bord du plan d’eau et des espèces qui vivent en lien avec les milieux aquatiques. A partir de 10h, animation puis pique-nique à 12h, pause musicale à 15h.   .

Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 82 23 33 

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English :

L’événement Ouvrir les yeux sur l’étang Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Falaises d’Armor

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