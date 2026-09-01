Ouzous en fête Village Ouzous
samedi 12 septembre 2026 · Village · Ouzous
Informations pratiques
Ouzous
Ouzous en fête
Village OUZOUS Ouzous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Programme
Samedi 12, à partir de 13h jeux en bois, jeux gonflables. Goûter disponible crêpes et glaces.
Concours de pétanque à 13h30. Bière pong à 17h.
À partir de 19h Repas sur réservation Entrée Tapas / Plat Grillades (cuit au feu de bois), frites.
Soirée animée par le groupe Sal’Goss.
Dimanche 13 Messe à 11h suivi de l’apéritif offert par le Conseil Municipal à 12h.
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Village OUZOUS Ouzous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 05 37 34
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English :
Schedule:
Saturday, the 12th, starting at 1:00 p.m.: wooden games, inflatable games. Snacks available: crêpes and ice cream.
Pétanque tournament at 1:30 p.m. Beer Pong at 5:00 p.m.
Starting at 7:00 p.m.: Dinner by reservation only: Appetizer: Tapas / Main Course: Grilled meats (cooked over a wood fire), French fries.
Evening entertainment by the band Sal’Goss.
Sunday, the 13th: Mass at 11:00 a.m., followed by an aperitif hosted by the City Council at 12:00 p.m.
L’événement Ouzous en fête Ouzous a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65