Informations pratiques

Ouzous

Ouzous en fête

Village OUZOUS Ouzous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Programme

Samedi 12, à partir de 13h jeux en bois, jeux gonflables. Goûter disponible crêpes et glaces.

Concours de pétanque à 13h30. Bière pong à 17h.

À partir de 19h Repas sur réservation Entrée Tapas / Plat Grillades (cuit au feu de bois), frites.

Soirée animée par le groupe Sal’Goss.

Dimanche 13 Messe à 11h suivi de l’apéritif offert par le Conseil Municipal à 12h.

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Village OUZOUS Ouzous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 05 37 34

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English :

Schedule:

Saturday, the 12th, starting at 1:00 p.m.: wooden games, inflatable games. Snacks available: crêpes and ice cream.

Pétanque tournament at 1:30 p.m. Beer Pong at 5:00 p.m.

Starting at 7:00 p.m.: Dinner by reservation only: Appetizer: Tapas / Main Course: Grilled meats (cooked over a wood fire), French fries.

Evening entertainment by the band Sal’Goss.

Sunday, the 13th: Mass at 11:00 a.m., followed by an aperitif hosted by the City Council at 12:00 p.m.

L’événement Ouzous en fête Ouzous a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65