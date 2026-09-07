OVNI : ILLUSION OU RÉALITÉ, Chapelle Notre-Dame de la forêt, Tournehem-sur-la-Hem

Informations pratiques

OVNI : ILLUSION OU RÉALITÉ 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de la forêt Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une mystérieuse lumière a été observée dans la vallée de la Hem en 1960… Rendez-vous à la chapelle de la forêt,scannez le QR Code et lancez-vous en voiture, à vélo ou à pied pour une enquête immersive sur 8 kilomètres mêlant patrimoine, énigmes et panorama. Illusion ou réalité?

Chapelle Notre-Dame de la forêt Forêt de Tournehem-la-hem Tournehem-sur-la-Hem 62890 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Une mystérieuse lumière a été observée dans la vallée de la Hem en 1960… Rendez-vous à la chapelle de la forêt,scannez le QR Code et lancez-vous en voiture, à vélo ou à pied pour une enquête sur 8 et…

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