Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre Juxue
samedi 15 août 2026 · Juxue
Informations pratiques
Juxue
Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre
Juxue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Promgramme à préciser
8h exposition de chevaux, vaches et brebis
9h marché fermier, fabrication du fromage et concours de fromages de brebis, spectacle de danse, documentaire.
13h repas
17h concours de chiens de bergers
A partir de 18h concerts .
Juxue 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine oztibarrekoeguna@gmail.com
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English : Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre
L’événement Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre Juxue a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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