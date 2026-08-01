Informations pratiques

Juxue

Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre

Juxue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Promgramme à préciser

8h exposition de chevaux, vaches et brebis

9h marché fermier, fabrication du fromage et concours de fromages de brebis, spectacle de danse, documentaire.

13h repas

17h concours de chiens de bergers

A partir de 18h concerts .

Juxue 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine oztibarrekoeguna@gmail.com

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English : Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre

L’événement Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre Juxue a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque