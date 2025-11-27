P.A.L (Pile à Lire), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

P.A.L (Pile à Lire) Samedi 13 juin, 11h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. À partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Plonge dans des mondes fantastiques, vis des histoires d’amour émouvantes, explore des futurs dystopiques ou résous des mystères palpitants.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}, {« owner »: {« uid »: 96869629, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2025-11-27T08:26:30.930Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr », « response »: {« passId »: 368069446, « isPending »: false, « addressId »: 24159}, « venueId »: 68564, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr », « category »: « RENCONTRE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-11-27T08:26:30.470Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1931140, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-11-27T08:26:30.708Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 413435785, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781341200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-11-27T08:26:30.929Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/368069446 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

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