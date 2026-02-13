P.R2B + Woody Amiens

P.R2B + Woody

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

P.R2B électro-pop | FR 22:00

P.R2B a bousculé la scène musicale française en 2020 avec l’EP Des rêves , puis avec son premier album Rayons Gamma , et une tournée dans toute la France où la ferveur du public est venue confirmer celle de la critique. Cette année, l’artiste revient avec un nouvel album attendu. Et parce-ce que la scène est bien l’endroit essentiel de P.R2B, l’artiste annonce également sa nouvelle tournée en 2026.

Son nouvel album est hymne générationnel sur les angoisses de l’époque qui invite en réponse à embrasser l’amour, la beauté et la solidarité. Cet album festif, radical et intimiste, qui fait pulser le corps comme le cœur sous sa plume toujours aussi ciselée, promet déjà une connexion intense avec le public.

Créer du lien, libérer, faire danser les foules, c’est le mantra de P.R2B.

Une façon presque punk de voir la vie.

“N’allez pas travailler, écoutez plutôt de la musique”.

Tout est dit.

Woody Pop | FR 21:00

Une voix puissante, des chansons fortes: voilà ce à quoi aspire Woody, en suivant les traces des grandes divas anglaises et américaines.

Woody a toujours vécu à travers la musique. Depuis ses premiers essais au piano, à la guitare et au violoncelle à l’âge de six ans jusqu’à la création de son propre son entre Paris et Londres, elle a toujours été attirée par les émotions et les histoires. Aujourd’hui âgée de 23 ans, elle trace sa propre voie en tant qu’artiste indépendante, mélangeant des éléments organiques et électroniques pour créer un style brut, émouvant et profondément personnel.

Avec une voix puissante et envoûtante qui laisse une empreinte, Woody donne vie à chaque mot. Pour elle, la musique n’est pas seulement une question de son, c’est aussi une question de connexion. Chaque parole, chaque mélodie est un morceau de son histoire, destiné à résonner dans la vôtre.

P.R2B électro-pop | FR 22:00

P.R2B a bousculé la scène musicale française en 2020 avec l’EP Des rêves , puis avec son premier album Rayons Gamma , et une tournée dans toute la France où la ferveur du public est venue confirmer celle de la critique. Cette année, l’artiste revient avec un nouvel album attendu. Et parce-ce que la scène est bien l’endroit essentiel de P.R2B, l’artiste annonce également sa nouvelle tournée en 2026.

Son nouvel album est hymne générationnel sur les angoisses de l’époque qui invite en réponse à embrasser l’amour, la beauté et la solidarité. Cet album festif, radical et intimiste, qui fait pulser le corps comme le cœur sous sa plume toujours aussi ciselée, promet déjà une connexion intense avec le public.

Créer du lien, libérer, faire danser les foules, c’est le mantra de P.R2B.

Une façon presque punk de voir la vie.

“N’allez pas travailler, écoutez plutôt de la musique”.

Tout est dit.

Woody Pop | FR 21:00

Une voix puissante, des chansons fortes: voilà ce à quoi aspire Woody, en suivant les traces des grandes divas anglaises et américaines.

Woody a toujours vécu à travers la musique. Depuis ses premiers essais au piano, à la guitare et au violoncelle à l’âge de six ans jusqu’à la création de son propre son entre Paris et Londres, elle a toujours été attirée par les émotions et les histoires. Aujourd’hui âgée de 23 ans, elle trace sa propre voie en tant qu’artiste indépendante, mélangeant des éléments organiques et électroniques pour créer un style brut, émouvant et profondément personnel.

Avec une voix puissante et envoûtante qui laisse une empreinte, Woody donne vie à chaque mot. Pour elle, la musique n’est pas seulement une question de son, c’est aussi une question de connexion. Chaque parole, chaque mélodie est un morceau de son histoire, destiné à résonner dans la vôtre. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

P.R2B electro-pop | FR 22:00

P.R2B shook up the French music scene in 2020 with the EP Des rêves , then with his debut album Rayons Gamma , and a tour of France where public enthusiasm confirmed that of the critics. This year, the artist returns with a long-awaited new album. And because the stage is the essential place for P.R2B, the artist is also announcing a new tour in 2026.

His new album is a generational hymn to the anxieties of our times, and an invitation to embrace love, beauty and solidarity. This festive, radical and intimate album, which makes both the body and the heart pulsate under his ever-chiselled pen, already promises an intense connection with the public.

P.R2B?s mantra is to connect, liberate and get the crowd dancing.

An almost punk way of looking at life.

don’t go to work, listen to music instead.

That says it all.

Woody Pop | FR 21:00

A powerful voice, strong songs: that’s what Woody aspires to, following in the footsteps of the great English and American divas.

Woody has always lived through music. From her first attempts at piano, guitar and cello at the age of six to creating her own sound between Paris and London, she has always been drawn to emotions and stories. Now 23, she is blazing her own trail as an independent artist, blending organic and electronic elements to create a raw, moving and deeply personal style.

With a powerful, haunting voice that leaves an imprint, Woody brings every word to life. For her, music is not just about sound, it’s also about connection. Every word, every melody is a piece of her story, destined to resonate with yours.

L’événement P.R2B + Woody Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS