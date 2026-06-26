Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle Gare du Midi Biarritz samedi 24 avril 2027.

Biarritz

Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 20:00:00

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle !

C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème. Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable.

Pablo a donc décidé pour ce 3e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix.

Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control.

Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien.

Spoiler alert ça va parler névroses. Vous savez tout. On se dit à bientôt ? .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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L’événement Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz