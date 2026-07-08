Informations pratiques

Biard

Pack Découverte visite des grottes de la Norée / Atelier scientifique de l’Ecole de l’ADN

2 Rue de l’Ermitage Biard Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 05:00:00

fin : 2026-07-08 23:59:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-19

Les Grottes de la Norée et l’Ecole de l’ADN vous proposent un voyage au cœur de l’insolite et de l’infiniment petit.

L’eau, architecte des grottes et source de vie !

Situées dans le coteau calcaire à quelques dizaines de mètres au-dessus du niveau actuel de la Boivre, les Grottes de la Norée se nichent dans une zone humide préservée.

Aux portes de Poitiers, là où il fait bon venir chercher un peu de fraîcheur, ce nouveau pack découverte vous proposes, par demi-classe, de visiter les grottes et de découvrir sous l’objectif du microscope tout un monde invisible propre à cette zone humide. .

2 Rue de l’Ermitage Biard 86580 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 33 08 adn@emf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pack Découverte visite des grottes de la Norée / Atelier scientifique de l’Ecole de l’ADN

L’événement Pack Découverte visite des grottes de la Norée / Atelier scientifique de l’Ecole de l’ADN Biard a été mis à jour le 2026-06-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne