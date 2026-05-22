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Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan lundi 6 juillet 2026.

Adresse : route du bourg, plage du ponton

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif :

Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil

route du bourg, plage du ponton Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:15:00
fin : 2026-07-06 21:45:00

Date(s) :
2026-07-06

La tranquillité et la douceur du soir en paddle au crépuscule ! Vivez un moment unique au cœur de la réserve naturelle du lac, accompagnés par un moniteur.   .

route du bourg, plage du ponton Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

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English : Paddle sur le lac au coucher du soleil

L’événement Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mimizan

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