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Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan lundi 3 août 2026.

Adresse : avenue de Woolsack, derrière le camping

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 19:45:00

Tarif :

Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil

avenue de Woolsack, derrière le camping Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:45:00
fin : 2026-08-03 21:15:00

Date(s) :
2026-08-03

La tranquillité et la douceur du soir en paddle au crépuscule ! Vivez un moment unique au cœur de la réserve naturelle du lac, accompagnés par un moniteur.   .

avenue de Woolsack, derrière le camping Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

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English : Paddle sur le lac au coucher du soleil

L’événement Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan

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