Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan
Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan lundi 3 août 2026.
Mimizan
Paddle sur le lac au coucher du soleil
avenue de Woolsack, derrière le camping Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:45:00
fin : 2026-08-03 21:15:00
Date(s) :
2026-08-03
La tranquillité et la douceur du soir en paddle au crépuscule ! Vivez un moment unique au cœur de la réserve naturelle du lac, accompagnés par un moniteur. .
avenue de Woolsack, derrière le camping Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Paddle sur le lac au coucher du soleil
L’événement Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan
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