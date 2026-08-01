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Paddle Trophy Base nautique des Grangettes Les Grangettes

vendredi 14 août 2026 · Base nautique des Grangettes · Les Grangettes

Paddle Trophy Base nautique des Grangettes Les Grangettes

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Base nautique des Grangettes
Adresse
19 Chemin du lac
Ville
25160 Les Grangettes
Département
Doubs
Tarif

Les Grangettes

Paddle Trophy

Base nautique des Grangettes 19 Chemin du lac Les Grangettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Un événement convivial, pour petits et grands ! Organisé par la Base Nautique des Grangettes
Inscriptions sur place à partir de 17h30, début des courses à 18h30.
Un événement convivial, pour petits et grands, par équipe de 2 en stand up paddle. Une course spéciale enfant fera partie de la fête, le Kid Paddle Venez profiter de cette soirée en tant que spectateur ou coureur !

Buvette et restauration sur place, grillades.   .

Base nautique des Grangettes 19 Chemin du lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31  basenautiquedesgrangettes@gmail.com

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English : Paddle Trophy

L’événement Paddle Trophy Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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