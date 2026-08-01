Paddle Trophy Base nautique des Grangettes Les Grangettes

Informations pratiques

Les Grangettes

Paddle Trophy

Base nautique des Grangettes 19 Chemin du lac Les Grangettes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Un événement convivial, pour petits et grands ! Organisé par la Base Nautique des Grangettes

Inscriptions sur place à partir de 17h30, début des courses à 18h30.

Un événement convivial, pour petits et grands, par équipe de 2 en stand up paddle. Une course spéciale enfant fera partie de la fête, le Kid Paddle Venez profiter de cette soirée en tant que spectateur ou coureur !

Buvette et restauration sur place, grillades. .

Base nautique des Grangettes 19 Chemin du lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31 basenautiquedesgrangettes@gmail.com

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English : Paddle Trophy

L’événement Paddle Trophy Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS