Paddle Trophy Base nautique des Grangettes Les Grangettes
vendredi 14 août 2026 · Base nautique des Grangettes · Les Grangettes
Informations pratiques
Les Grangettes
Paddle Trophy
Base nautique des Grangettes 19 Chemin du lac Les Grangettes Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Un événement convivial, pour petits et grands ! Organisé par la Base Nautique des Grangettes
Inscriptions sur place à partir de 17h30, début des courses à 18h30.
Un événement convivial, pour petits et grands, par équipe de 2 en stand up paddle. Une course spéciale enfant fera partie de la fête, le Kid Paddle Venez profiter de cette soirée en tant que spectateur ou coureur !
Buvette et restauration sur place, grillades. .
Base nautique des Grangettes 19 Chemin du lac Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 62 31 basenautiquedesgrangettes@gmail.com
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English : Paddle Trophy
L’événement Paddle Trophy Les Grangettes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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