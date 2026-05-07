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PADEL TOURNOIS HOMOLOGUÉS Brissac

PADEL TOURNOIS HOMOLOGUÉS Brissac jeudi 7 mai 2026.

Adresse : Parc Sport et Loisirs Cévennes

Ville : 34190 Brissac

Département : Hérault

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif : 20 20 20

Brissac

PADEL TOURNOIS HOMOLOGUÉS

Parc Sport et Loisirs Cévennes Brissac Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-07 2026-05-22 2026-05-29

Tournois de Padel ouverts aux licenciés.
7 mai catégorie P100 20 euros par personnes de 17h à 22h
22 mai catégorie P50 20 euros par personnes de 17h à 22h
29 mai catégorie P100 20 euros par personnes de 17h à 22h   .

Parc Sport et Loisirs Cévennes Brissac 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 69 99 18  reception@psl-cevennes.com

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English :

Padel tournaments open to licensed players.

L’événement PADEL TOURNOIS HOMOLOGUÉS Brissac a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 ADT34

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