PADEL TOURNOIS HOMOLOGUÉS Brissac
PADEL TOURNOIS HOMOLOGUÉS Brissac jeudi 7 mai 2026.
Brissac
PADEL TOURNOIS HOMOLOGUÉS
Parc Sport et Loisirs Cévennes Brissac Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-22 2026-05-29
Tournois de Padel ouverts aux licenciés.
7 mai catégorie P100 20 euros par personnes de 17h à 22h
22 mai catégorie P50 20 euros par personnes de 17h à 22h
29 mai catégorie P100 20 euros par personnes de 17h à 22h .
Parc Sport et Loisirs Cévennes Brissac 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 69 99 18 reception@psl-cevennes.com
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English :
Padel tournaments open to licensed players.
L’événement PADEL TOURNOIS HOMOLOGUÉS Brissac a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 ADT34
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