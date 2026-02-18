Paëlla du Cercle Taurin Roquefortois Pènecadet Roquefort
Paëlla du Cercle Taurin Roquefortois Pènecadet Roquefort samedi 4 juillet 2026.
Roquefort
Paëlla du Cercle Taurin Roquefortois
Pènecadet 177 rue Hubert Crohare Roquefort Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Une soirée Paëlla pour se retrouver dans une ambiance chaleureuse et taurine, c’est ce que vous propose le Cercle Taurin Roquefortois qui vous reçoit dans ses murs de Pènecadet.
Ouverture du bar à 19h30.
Réservez votre repas avant le 28 Juin.
Une soirée Paëlla pour se retrouver dans une ambiance chaleureuse et taurine, c’est ce que vous propose le Cercle Taurin Roquefortois qui vous reçoit dans ses murs de Pènecadet.
Ouverture du bar à 19h30.
Réservez votre repas avant le 28 Juin. .
Pènecadet 177 rue Hubert Crohare Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 94 52 00 jeje6440@hotmail.com
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English : Paëlla du Cercle Taurin Roquefortois
The Cercle Taurin Roquefortois welcomes you to its Pénecadet premises for an evening of paella in a warm, bullfighting atmosphere.
L’événement Paëlla du Cercle Taurin Roquefortois Roquefort a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Landes d’Armagnac
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