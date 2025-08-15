Roquefort

Vide-grenier du 14 juillet

Salle derrière château Roquefort Landes

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des Fêtes de Roquefort vous invite à son grand vide-grenier annuel du 14 Juillet, dès 7h du matin ! Que vous soyez chineur passionné en quête de trésors cachés ou simplement amateur de balades conviviales, rendez-vous à la salle derrière le Château.

Le Comité des Fêtes de Roquefort vous invite à son grand vide-grenier annuel du 14 Juillet, dès 7h du matin ! Que vous soyez chineur passionné en quête de trésors cachés ou simplement amateur de balades conviviales, rendez-vous à la salle derrière le Château. Sur place, profitez d’une ambiance festive tout au long de la journée avec de nombreuses animations et de quoi vous restaurer ou vous désaltérer grâce aux buvettes.

Envie de faire de la place chez vous et de vider vos placards ? Profitez de cette belle occasion pour exposer ! .

Salle derrière château Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 52 75

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English : Vide-grenier du 14 juillet

The Roquefort Festival Committee invites you to its big annual yard sale on July 14, starting at 7 a.m.! Whether you’re a passionate bargain hunter on the lookout for hidden treasures or simply enjoy a friendly stroll, come join us in the hall behind the Château.

L’événement Vide-grenier du 14 juillet Roquefort a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Landes d’Armagnac